Spectacle Victor Hugo, un géant dans un siècle Quai Thannaron Bourg-lès-Valence
Spectacle Victor Hugo, un géant dans un siècle Quai Thannaron Bourg-lès-Valence vendredi 29 mai 2026.
Bourg-lès-Valence
Spectacle Victor Hugo, un géant dans un siècle
Quai Thannaron L’Appart café Café Théâtre Bourg-lès-Valence Drôme
Tarif : 18.5 – 18.5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 20:30:00
fin : 2026-05-29 20:30:00
Date(s) :
2026-05-29 2026-05-30
D’une puissance folle. Interprétation magistrale et… barbue ! La vie de Victor Hugo illustrée par ses poèmes et ses discours politiques.
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Quai Thannaron L’Appart café Café Théâtre Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 42 96 65 thierry.roudil@sfr.fr
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English :
Insanely powerful. Masterful and… bearded! The life of Victor Hugo, illustrated by his poems and political speeches.
L’événement Spectacle Victor Hugo, un géant dans un siècle Bourg-lès-Valence a été mis à jour le 2026-04-08 par Valence Romans Tourisme
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