Bourg-lès-Valence

Spectacle Victor Hugo, un géant dans un siècle

Quai Thannaron L’Appart café Café Théâtre Bourg-lès-Valence Drôme

Tarif : 18.5 – 18.5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 20:30:00

fin : 2026-05-29 20:30:00

Date(s) :

2026-05-29 2026-05-30

D’une puissance folle. Interprétation magistrale et… barbue ! La vie de Victor Hugo illustrée par ses poèmes et ses discours politiques.

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Quai Thannaron L’Appart café Café Théâtre Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 42 96 65 thierry.roudil@sfr.fr

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English :

Insanely powerful. Masterful and… bearded! The life of Victor Hugo, illustrated by his poems and political speeches.

L’événement Spectacle Victor Hugo, un géant dans un siècle Bourg-lès-Valence a été mis à jour le 2026-04-08 par Valence Romans Tourisme