Spectacle d’impro avec Les Givrés

Quai Thannaron L’Appart café Café Théâtre Bourg-lès-Valence Drôme

Tarif : 10.95 – 10.95 – 10.95 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-25 20:30:00

fin : 2026-02-25 20:30:00

Date(s) :

2026-02-25 2026-05-28

Dans une ambiance décontractée les comédiens de la troupe des Givrés, troupe plus que reconnue dans le milieu de l’impro, vous transporteront dans un univers de fantaisie et de bonne humeur, où tout est possible !

Quai Thannaron L’Appart café Café Théâtre Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 42 96 65

English :

In a relaxed atmosphere, the comedians of the Givrés troupe, more than recognized in the world of improv, will transport you into a world of fantasy and good humor, where anything is possible!

