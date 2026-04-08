Humour Augustin Dorne dans Pour le meilleur et pour le pire Quai Thannaron Bourg-lès-Valence

Bourg-lès-Valence

Humour Augustin Dorne dans Pour le meilleur et pour le pire

Quai Thannaron L’Appart café Café Théâtre Bourg-lès-Valence Drôme

Tarif : 18.5 – 18.5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-25 20:30:00

fin : 2026-06-25 20:30:00

Date(s) :

2026-06-25

Qui a dit que l’amour était réservé aux adultes ? C’est possible aussi quand on est ado de draguer, séduire, charmer et surtout collectionner les râteaux…

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Quai Thannaron L’Appart café Café Théâtre Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 42 96 65 thierry.roudil@sfr.fr

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English :

Who said love was only for adults? It’s also possible when you’re a teenager to flirt, seduce, charm and, above all, collect snacks…

L’événement Humour Augustin Dorne dans Pour le meilleur et pour le pire Bourg-lès-Valence a été mis à jour le 2026-04-08 par Valence Romans Tourisme