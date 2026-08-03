Atelier Fromages et Vins La Laiterie Paloise Pau
vendredi 23 octobre 2026 · La Laiterie Paloise · Pau
Informations pratiques
Pau
Atelier Fromages et Vins
La Laiterie Paloise 15 Rue de la République Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 60 – 60 – 60 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-23 19:00:00
fin : 2026-10-23 21:00:00
Date(s) :
2026-10-23
Venez explorer la magie de nos accords, ou offrez une expérience gourmande !
Découvrez, 5 Accords (5 fromages, 5 vins)
A partir de 18 ans.
10 places par atelier. .
La Laiterie Paloise 15 Rue de la République Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 72 89 47 lalaiteriepaloise@gmail.com
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English : Atelier Fromages et Vins
L’événement Atelier Fromages et Vins Pau a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Pau
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