Atelier Fromages et Vins La Laiterie Paloise Pau

Informations pratiques

Pau

Atelier Fromages et Vins

La Laiterie Paloise 15 Rue de la République Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 60 – 60 – 60 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-11 19:00:00

fin : 2026-12-11 21:00:00

Date(s) :

2026-12-11

Venez explorer la magie de nos accords, ou offrez une expérience gourmande !

Découvrez, 5 Accords (5 fromages, 5 vins)

A partir de 18 ans.

10 places par atelier. .

La Laiterie Paloise 15 Rue de la République Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 72 89 47 lalaiteriepaloise@gmail.com

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English : Atelier Fromages et Vins

L’événement Atelier Fromages et Vins Pau a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Pau