Atelier généalogie, Archives départementales du Cantal, Aurillac
vendredi 18 septembre 2026 · Archives départementales du Cantal · Aurillac
Informations pratiques
Atelier généalogie Vendredi 18 septembre, 16h30 Archives départementales du Cantal Cantal
10 personnes maximum
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T16:30:00+02:00 – 2026-09-18T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-18T16:30:00+02:00 – 2026-09-18T18:30:00+02:00
Venez faire l’histoire de votre famille à partir des ressources en ligne et bénéficier d’aide à la recherche.
Archives départementales du Cantal 42b Rue Paul Doumer, 15000 Aurillac, France Aurillac 15000 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes 0471483338 http://archives.cantal.fr [{« type »: « phone », « value »: « 0471483338 »}]
Venez faire l’histoire de votre famille à partir des ressources en ligne et bénéficier d’aide à la recherche.
© Archives Départementales du Cantal
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