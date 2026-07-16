Atelier généalogie, Archives départementales du Cantal, Aurillac

Informations pratiques

Atelier généalogie Vendredi 18 septembre, 16h30 Archives départementales du Cantal Cantal

10 personnes maximum

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T16:30:00+02:00 – 2026-09-18T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-18T16:30:00+02:00 – 2026-09-18T18:30:00+02:00

Venez faire l’histoire de votre famille à partir des ressources en ligne et bénéficier d’aide à la recherche.

Archives départementales du Cantal 42b Rue Paul Doumer, 15000 Aurillac, France Aurillac 15000 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes 0471483338 http://archives.cantal.fr [{« type »: « phone », « value »: « 0471483338 »}]

Venez faire l’histoire de votre famille à partir des ressources en ligne et bénéficier d’aide à la recherche.

© Archives Départementales du Cantal