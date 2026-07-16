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Atelier généalogie, Archives départementales du Cantal, Aurillac

vendredi 18 septembre 2026 · Archives départementales du Cantal · Aurillac

Atelier généalogie, Archives départementales du Cantal, Aurillac

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Lieu
Archives départementales du Cantal
Adresse
42b Rue Paul Doumer, 15000 Aurillac, France
Ville
15000 Aurillac
Département
Cantal
Tarif
10 personnes maximum

Atelier généalogie Vendredi 18 septembre, 16h30 Archives départementales du Cantal Cantal

10 personnes maximum

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T16:30:00+02:00 – 2026-09-18T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-18T16:30:00+02:00 – 2026-09-18T18:30:00+02:00

Venez faire l’histoire de votre famille à partir des ressources en ligne et bénéficier d’aide à la recherche.

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Venez faire l’histoire de votre famille à partir des ressources en ligne et bénéficier d’aide à la recherche.

© Archives Départementales du Cantal

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