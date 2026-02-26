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Atelier généalogie Salle de la Mairie Mazet-Saint-Voy

Atelier généalogie Salle de la Mairie Mazet-Saint-Voy jeudi 6 août 2026.

Lieu : Salle de la Mairie

Adresse : Route du Chambon

Ville : 43520 Mazet-Saint-Voy

Département : Haute-Loire

Début : jeudi 6 août 2026

Fin : jeudi 6 août 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif :

Mazet-Saint-Voy

Atelier généalogie

Salle de la Mairie Route du Chambon Mazet-Saint-Voy Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 14:30:00
fin : 2026-08-06 17:30:00

Date(s) :
2026-08-06

Frédérique Mounier et Jean-Claude Soubeyrand vous aideront dans la recherche de vos ancêtres.
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Salle de la Mairie Route du Chambon Mazet-Saint-Voy 43520 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56 

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English :

Frédérique Mounier and Jean-Claude Soubeyrand will help you research your ancestors.

L’événement Atelier généalogie Mazet-Saint-Voy a été mis à jour le 2026-02-26 par Office de Tourisme du Haut-Lignon

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