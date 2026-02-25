Brocante et fête du village Mazet-Saint-Voy

Brocante et fête du village

Le village Mazet-Saint-Voy Haute-Loire

Début : 2026-08-02 07:00:00

fin : 2026-08-02 17:00:00

2026-08-02

Brocante dès 7h, foire à 9h, artisanat d’art, produits du terroir, défilé à 15h, animations musicales. Repas campagnard à midi.

Le village Mazet-Saint-Voy 43520 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56 lemazet@ot-hautlignon.com

English :

Flea market from 7am, fair at 9am, arts and crafts, local produce, parade at 3pm, musical entertainment. Country-style meal at noon.

