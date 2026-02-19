Sortie botanique RDV Halle Fermière Mazet-Saint-Voy

Sortie botanique

RDV Halle Fermière Place des Droits de l’Homme Mazet-Saint-Voy Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 08:30:00

fin : 2026-08-04

Date(s) :

2026-08-04

Balade botanique dans le Massif du Mézenc avec Dany Perrier botaniste. Pique-nique, covoiturage, 1/2 journée possible.

.

RDV Halle Fermière Place des Droits de l’Homme Mazet-Saint-Voy 43520 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Botanical walk in the Massif du Mézenc with botanist Dany Perrier. Picnic, car pooling, 1/2 day possible.

L’événement Sortie botanique Mazet-Saint-Voy a été mis à jour le 2026-02-19 par Office de Tourisme du Haut-Lignon