Fête du terroir Mazet-Saint-Voy samedi 1 août 2026.
Village Mazet-Saint-Voy Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 14:00:00
fin : 2026-08-01 18:00:00
Date(s) :
2026-08-01
A partir de 14h00 marché de producteurs et d’artisans, fête des fruits rouges et kermesse pour les enfants.
Village Mazet-Saint-Voy 43520 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56 lemazet@ot-hautlignon.com
English :
From 2:00 pm: farmers? and craftsmen?s market, red fruit festival and children?s fair.
