Fête du terroir

Village Mazet-Saint-Voy Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 14:00:00

fin : 2026-08-01 18:00:00

Date(s) :

2026-08-01

A partir de 14h00 marché de producteurs et d’artisans, fête des fruits rouges et kermesse pour les enfants.

.

Village Mazet-Saint-Voy 43520 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56 lemazet@ot-hautlignon.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

From 2:00 pm: farmers? and craftsmen?s market, red fruit festival and children?s fair.

L’événement Fête du terroir Mazet-Saint-Voy a été mis à jour le 2026-02-25 par Office de Tourisme du Haut-Lignon