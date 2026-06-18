Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Atelier gnomoniques Bourbonne-les-Bains

Atelier gnomoniques Bourbonne-les-Bains jeudi 16 juillet 2026.

Adresse : Office de Tourisme de Bourbonne-les-Bains

Ville : 52400 Bourbonne-les-Bains

Département : Haute-Marne

Début : jeudi 16 juillet 2026

Fin : jeudi 16 juillet 2026

Tarif : 13 13 13 Tarif de base plein tarif Tarif adulte

Bourbonne-les-Bains

Atelier gnomoniques

Office de Tourisme de Bourbonne-les-Bains Bourbonne-les-Bains Haute-Marne

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16
fin : 2026-07-25

Date(s) :
2026-07-16 2026-07-25 2026-07-29

Tout public
Envie de dompter le temps ?
Rejoignez Alain Gnomonix pour fabriquer votre propre cadran solaire !
Un atelier ludique et créatif fascinant, idéal pour petits et grands. Et vous repartez avec votre création !
Profitez en pour vous préparer à observer l’éclipse de soleil d’août !   .

Office de Tourisme de Bourbonne-les-Bains Bourbonne-les-Bains 52400 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 90 01 71  bourbonnelesbains@attractivite52.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Atelier gnomoniques Bourbonne-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-18 par Antenne de Bourbonne-les-Bains

À voir aussi à Bourbonne-les-Bains (Haute-Marne)