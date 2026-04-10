Sérignan

ATELIER GOÛTER CRÉATIF AVEC CULTURA

Chemin de mer et soleil Sérignan Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-21

fin : 2026-07-07

Date(s) :

2026-04-21 2026-04-28 2026-07-07 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25 2026-10-20 2026-10-27

L’équipe Cultura vous propose chaque mardi un atelier manuel et créatif, suivi par un goûter aux saveurs locales.

L’équipe Cultura vous propose chaque mardi un atelier manuel et créatif, suivi par un goûter aux saveurs locales.

Le matériel est fourni sauf le tablier.

21 avril Décoration d’un nichoir

28 avril Arbre à Oeufs

7 juillet Tableau à l’aquarelle sur les planètes

21 juillet Création d’une boîte à jeux

28 juillet Fabrication d’animaux de la mer

4 août Création d’un paysage sur un cadre rond

11 août Poisson en argile

18 août Porté-clé tropical

25 août Carnet de vacances Apporter quelques photos de vacances

20 octobre Thématique Halloween détails à venir

27 octobre: Thématique Halloween détails à venir .

Chemin de mer et soleil Sérignan 34410 Hérault Occitanie

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English :

Every Tuesday, the Cultura team offers you a manual and creative workshop, followed by a snack with local flavors.

L’événement ATELIER GOÛTER CRÉATIF AVEC CULTURA Sérignan a été mis à jour le 2026-04-04 par 34 ADT34