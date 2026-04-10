ATELIER GOÛTER CRÉATIF AVEC CULTURA Sérignan
ATELIER GOÛTER CRÉATIF AVEC CULTURA Sérignan mardi 21 avril 2026.
Sérignan
ATELIER GOÛTER CRÉATIF AVEC CULTURA
Chemin de mer et soleil Sérignan Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-21
fin : 2026-07-07
Date(s) :
2026-04-21 2026-04-28 2026-07-07 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25 2026-10-20 2026-10-27
L’équipe Cultura vous propose chaque mardi un atelier manuel et créatif, suivi par un goûter aux saveurs locales.
L’équipe Cultura vous propose chaque mardi un atelier manuel et créatif, suivi par un goûter aux saveurs locales.
Le matériel est fourni sauf le tablier.
21 avril Décoration d’un nichoir
28 avril Arbre à Oeufs
7 juillet Tableau à l’aquarelle sur les planètes
21 juillet Création d’une boîte à jeux
28 juillet Fabrication d’animaux de la mer
4 août Création d’un paysage sur un cadre rond
11 août Poisson en argile
18 août Porté-clé tropical
25 août Carnet de vacances Apporter quelques photos de vacances
20 octobre Thématique Halloween détails à venir
27 octobre: Thématique Halloween détails à venir .
Chemin de mer et soleil Sérignan 34410 Hérault Occitanie
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English :
Every Tuesday, the Cultura team offers you a manual and creative workshop, followed by a snack with local flavors.
L’événement ATELIER GOÛTER CRÉATIF AVEC CULTURA Sérignan a été mis à jour le 2026-04-04 par 34 ADT34
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