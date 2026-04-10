Sérignan

ATELIER GOÛTER DÉCOUVERTE SONORE EN FAMILLE

Chemin de mer et soleil Sérignan Hérault

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06

fin : 2026-07-27

Date(s) :

2026-07-06 2026-07-13 2026-07-20 2026-07-27 2026-08-03 2026-08-10 2026-08-17 2026-08-24 2026-08-31

Un moment privilégié pour découvrir en famille la magie des sons, des vibrations et des bols chantants. Petits et grands pourront s’initier à cet univers sensoriel apaisant, à travers une première immersion sonore, suivie d’un goûter.

Un moment privilégié pour découvrir en famille la magie des sons, des vibrations et des bols chantants. Petits et grands pourront s’initier à cet univers sensoriel apaisant, à travers une première immersion sonore, suivie d’un goûter offert par la Maison des Orpellières à Sérignan-Plage. La séance se conclura par un second temps de relaxation pour expérimenter les bienfaits profonds des sons et des vibrations.

Prévoir un plaid pour profiter pleinement du voyage sensoriel. .

Chemin de mer et soleil Sérignan 34410 Hérault Occitanie +33 4 99 41 36 36 accueil.tourisme@beziers-mediterranee.com

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English : ATELIER GOÛTER DÉCOUVERTE SONORE EN FAMILLE

A unique opportunity for the whole family to discover the magic of sounds, vibrations and singing bowls. Young and old alike will be introduced to this soothing sensory universe through an initial immersion in sound, followed by a snack.

L’événement ATELIER GOÛTER DÉCOUVERTE SONORE EN FAMILLE Sérignan a été mis à jour le 2026-04-21 par 34 ADT34