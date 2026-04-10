ATELIER GOÛTER DÉCOUVERTE SONORE EN FAMILLE Sérignan
ATELIER GOÛTER DÉCOUVERTE SONORE EN FAMILLE Sérignan lundi 6 juillet 2026.
Sérignan
ATELIER GOÛTER DÉCOUVERTE SONORE EN FAMILLE
Chemin de mer et soleil Sérignan Hérault
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06
fin : 2026-07-27
Date(s) :
2026-07-06 2026-07-13 2026-07-20 2026-07-27 2026-08-03 2026-08-10 2026-08-17 2026-08-24 2026-08-31
Un moment privilégié pour découvrir en famille la magie des sons, des vibrations et des bols chantants. Petits et grands pourront s’initier à cet univers sensoriel apaisant, à travers une première immersion sonore, suivie d’un goûter.
Un moment privilégié pour découvrir en famille la magie des sons, des vibrations et des bols chantants. Petits et grands pourront s’initier à cet univers sensoriel apaisant, à travers une première immersion sonore, suivie d’un goûter offert par la Maison des Orpellières à Sérignan-Plage. La séance se conclura par un second temps de relaxation pour expérimenter les bienfaits profonds des sons et des vibrations.
Prévoir un plaid pour profiter pleinement du voyage sensoriel. .
Chemin de mer et soleil Sérignan 34410 Hérault Occitanie +33 4 99 41 36 36 accueil.tourisme@beziers-mediterranee.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : ATELIER GOÛTER DÉCOUVERTE SONORE EN FAMILLE
A unique opportunity for the whole family to discover the magic of sounds, vibrations and singing bowls. Young and old alike will be introduced to this soothing sensory universe through an initial immersion in sound, followed by a snack.
L’événement ATELIER GOÛTER DÉCOUVERTE SONORE EN FAMILLE Sérignan a été mis à jour le 2026-04-21 par 34 ADT34
À voir aussi à Sérignan (Hérault)
- BATEAU CIE LES HOMMES SENSIBLES Parc Rayonnant Sérignan 7 mai 2026
- LE BISTRO CIE E1NZ Parc Rayonnant Sérignan 8 mai 2026
- VISITE DÉCOUVERTE EXPOSITIONS TEMPORAIRES DU 10 MAI 2026 Sérignan 10 mai 2026
- DÉAMBULATION MUSÉODANSÉE DE LA CIE SINGULIER PLURIEL JOS PUJOL Sérignan 13 mai 2026
- I MESSAGERI VOIX ET MUSIQUE DE CORSE 30 ANS CETTE ANNÉE Sérignan 14 mai 2026