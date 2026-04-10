ATELIER GOÛTER DÉTECTIVE NATURE Sérignan
ATELIER GOÛTER DÉTECTIVE NATURE Sérignan lundi 20 avril 2026.
Sérignan
ATELIER GOÛTER DÉTECTIVE NATURE
Chemin de mer et soleil Sérignan Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-20
fin : 2026-04-20
Date(s) :
2026-04-20 2026-04-27 2026-10-19
Venez découvrir les Orpellières, muni d’un kit de détective.
Les enfants mènent l’enquête à la recherche des traces que les animaux ont laissées dans la nature.
L’atelier sera suivi par un goûter aux saveurs locales.
Venez découvrir les Orpellières, muni d’un kit de détective.
Les enfants mènent l’enquête à la recherche des traces que les animaux ont laissées dans la nature.
L’atelier sera suivi par un goûter aux saveurs locales. .
Chemin de mer et soleil Sérignan 34410 Hérault Occitanie
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English :
Come and discover the Orpellières, equipped with a detective kit.
Children lead the investigation in search of animal tracks left in nature.
The workshop will be followed by a snack of local flavors.
L’événement ATELIER GOÛTER DÉTECTIVE NATURE Sérignan a été mis à jour le 2026-04-04 par 34 ADT34
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