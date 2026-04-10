Sérignan

ATELIER GOÛTER SENSORIEL, CRÉATIF ET SONORE

Chemin de mer et soleil Sérignan Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19

fin : 2026-11-01

Date(s) :

2026-04-19 2026-04-26 2026-05-03 2026-10-18 2026-10-25 2026-11-01

Atelier sensoriel en famille exploration des sens, créativité et imagination, guidées par les sons des bols chantants. Fabrication d’un instrument en matériaux recyclés, dans une ambiance douce et ludique.

Dans cet atelier, petits et grands sont invités à partir à la rencontre de leurs sens, de leur imaginaire et de leur créativité.

À travers le jeu, l’exploration sensorielle et l’écoute subtile, chacun retrouve le plaisir de créer, expérimenter et s’émerveiller.

L’expérience est accompagnée par les sons des bols chantants, dont les vibrations enveloppantes soutiennent la détente, l’ancrage et l’ouverture de l’imaginaire

Ces sons guident le rythme de l’atelier, invitant à écouter, ressentir et laisser émerger les sensations.

Les enfants et les grands enfants pourront fabriquer leur propre instrument de musique à partir d’objets recyclés et de matériaux du quotidien.

Un moment de partage, de joie, de créativité et de connexion, dans une atmosphère douce, ludique et bienveillante. .

Chemin de mer et soleil Sérignan 34410 Hérault Occitanie +33 4 99 41 36 36 accueil.tourisme@beziers-mediterranee.com

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English :

Family sensory workshop: explore your senses, creativity and imagination, guided by the sounds of singing bowls. Make an instrument from recycled materials, in a gentle, playful atmosphere.

L’événement ATELIER GOÛTER SENSORIEL, CRÉATIF ET SONORE Sérignan a été mis à jour le 2026-04-04 par 34 ADT34