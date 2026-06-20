Informations pratiques

Thouars

Atelier graphique avec Roland Garrigue

12 Rue Porte de Paris Thouars Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 15:00:00

fin : 2026-10-03 16:30:00

Date(s) :

2026-10-03 2026-10-04

Avec Roland Garrigue, viens illustrer tes monstres favoris lors d’un atelier graphique pour les 6-10 ans. Samedi 3 octobre à 15h et 16h, dimanche 4 octobre à 10h et 15h. Sur inscription

Les enfants de 6 à 10 ans sont invités à participer à un atelier graphique avec Roland Garrigue, auteur et illustrateur notamment connu pour la série Comment ratatiner… , adaptée en série animée sur Canal+. L’artiste, déjà venu sur le territoire pour le festival Bouilles de Lecteurs en 2021, proposera aux enfants d’illustrer leurs monstres favoris. Un atelier pour laisser libre cours à l’imagination et découvrir le travail d’un illustrateur directement à ses côtés. Des dédicaces seront également possibles en fin d’atelier et pendant tout le week-end. Quatre séances sont proposées samedi 3 octobre à 15h et 16h, puis dimanche 4 octobre à 10h et 15h. Réservations à partie du 16 septembre. .

12 Rue Porte de Paris Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 66 17 65

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English : Atelier graphique avec Roland Garrigue

Join Roland Garrigue to draw your favorite monsters during an art workshop for 6- to 10-year-olds. Saturday, October 3, at 3:00 p.m. and 4:00 p.m.; Sunday, October 4, at 10:00 a.m. and 3:00 p.m. Registration required.

L’événement Atelier graphique avec Roland Garrigue Thouars a été mis à jour le 2026-09-01 par Maison du Thouarsais