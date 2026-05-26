Championnat de France de Gravel Les graviers roses À l’orangerie du Château Thouars

Informations pratiques

Thouars

Championnat de France de Gravel Les graviers roses

À l’orangerie du Château Avenue des Martyrs de la Résistance Thouars Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-11

Que vous soyez en famille, entre amis, entre collègues ou même en solo, tout le monde est le bienvenu au championnat de France de Gravel. Le week-end promet d’être mémorable des parcours variés, des ravitaillements gourmands, une ambiance conviviale, et un village départ très animé!

Les Championnats de France de Gravel prennent place aux Graviers Roses à THOUARS ‍♂️

Pendant trois jours, plongez dans une expérience 100 % gravel, entre chemins techniques, paysages naturels et patrimoine local . Que vous soyez compétiteur en quête de performance ou passionné de longues distances, cet événement majeur du calendrier cycliste français promet un défi sportif intense dans une ambiance conviviale et festive

Au programme

Vendredi 11 RAID 500 km TOUR 79 (chronométré) et animations jeunes VTT trial & activités

Samedi 12 randonnées 50, 80 et 200km, animations dans le village partenaire, championnat de gravel (50 et 80km) dès 13h, animations musicales en soirée

Dimanche 13 championnat de gravel (110 et 150km), randonnées 110 et 150km, animations musicales.

Entre dépassement de soi, nature et passion, préparez-vous à vivre une aventure inoubliable ! ‍♀️✨ .

À l’orangerie du Château Avenue des Martyrs de la Résistance Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 40 84 36 lesgraviersroses79@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Championnat de France de Gravel Les graviers roses

Whether you’re with family, friends, colleagues or even solo, everyone is welcome at the French Gravel Championship. The weekend promises to be a memorable one, with its varied courses, gourmet refreshments, friendly atmosphere and lively start village!

L’événement Championnat de France de Gravel Les graviers roses Thouars a été mis à jour le 2026-05-26 par Maison du Thouarsais