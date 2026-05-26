Parcours urbain dans Thouars La Résistance Écuries du Château Thouars
Parcours urbain dans Thouars La Résistance Écuries du Château Thouars jeudi 16 juillet 2026.
Thouars
Parcours urbain dans Thouars La Résistance
Écuries du Château Rond Point du 19 mars 1962 Thouars Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 15:00:00
fin : 2026-08-06
Date(s) :
2026-07-16 2026-08-06
Parcours-Découverte commenté sur les traces de la Résistance dans la ville. Accompagné de photographies d’époque, témoins de l’occupation de la ville, découvrez le quotidien des Thouarsais à l’heure allemande.
Dès 12 ans
Réservation conseillée
Parcours-Découverte dans la ville de Thouars proposé par le Centre Régional Résistance & Liberté . Visite commentée sur les traces de la Résistance dans la ville. Accompagné de photographies d’époque, témoins de l’occupation de la ville, découvrez le quotidien des Thouarsais à l’heure allemande. Parcourez les lieux où les résistants ont été actifs pour en dévoiler les secrets. Suivez la guide à travers les ruelles de Thouars sur les traces de la Résistance et percez les mystères de ces missions secrètes…
Ce parcours urbain est complémentaire de la visite de l’exposition permanente.
Réservation conseillée
Durée environ 2h
Dès 12 ans .
Écuries du Château Rond Point du 19 mars 1962 Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 66 42 99 info@crrl.fr
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English : Parcours urbain dans Thouars La Résistance
Discovery Trail in the town of Thouars
Guided tour of the town in the footsteps of the Resistance.
L’événement Parcours urbain dans Thouars La Résistance Thouars a été mis à jour le 2026-05-21 par Maison du Thouarsais
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