Le musée gourmand Visite pique-nique Musée Henri Barré Thouars

Thouars

Le musée gourmand Visite pique-nique

Musée Henri Barré 7 Rue Marie de La Tour Thouars Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 19:00:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Préparez votre nappe et votre plus beau panier de pique-nique ! Le musée vous propose une soirée gourmande. Au programme visite de l’exposition sur les paysages du Thouarsais, pique-nique partagé puis concert de musiques cubaines avec Jany Quiñones Valdès.

Préparez votre nappe et votre plus beau panier de pique-nique ! Le musée vous propose une soirée gourmande. Débutons ensemble ce moment convivial par une nourriture de l’esprit une visite guidée de l’exposition temporaire sur les paysages du Thouarsais, au terroir unique. Poursuivons par un pique-nique partagé dans le jardin du musée avec la dégustation des produits Grainélis, agriculteur et producteur de pâtes à Taizé ! Terminons en in cette soirée par un concert de la musicienne et professeure cubaine de guitare Jany Quiñones Valdés.

Animation proposée dans le cadre du Festival Au fil du Thouet .

Musée Henri Barré 7 Rue Marie de La Tour Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 66 43 45 musee.accueil@thouars.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Le musée gourmand Visite pique-nique

Get your tablecloth and picnic basket ready! The museum invites you to a gourmet evening. The program includes a visit to the Thouarsais landscapes exhibition, a shared picnic and a concert of Cuban music by Jany Quiñones Valdès.

L’événement Le musée gourmand Visite pique-nique Thouars a été mis à jour le 2026-05-06 par Maison du Thouarsais