Été des 6-12 ans Atelier Insectes imaginaires Musée Henri Barré Thouars

Thouars

Été des 6-12 ans Atelier Insectes imaginaires

Musée Henri Barré 7 Rue Marie de La Tour Thouars Deux-Sèvres

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 15:00:00

fin : 2026-07-15 17:00:00

Date(s) :

2026-07-15

Et si les insectes devenaient extraordinaires ? Les enfants sont invités à inventer leur propre créature hybride lors d’un atelier créatif inspiré de la sculpture Ptôse de l’artiste Simon Feydieu.

Et si les insectes devenaient extraordinaires ? Les enfants sont invités à inventer leur propre créature hybride lors d’un atelier créatif inspiré de la sculpture Ptôse de l’artiste Simon Feydieu. .

Musée Henri Barré 7 Rue Marie de La Tour Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 68 37 76 manon.corre@thouars.fr

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English : Été des 6-12 ans Atelier Insectes imaginaires

What if insects became extraordinary? Children are invited to invent their own hybrid creature during a creative workshop inspired by the sculpture *Ptöse* by artist Simon Feydieu.

L’événement Été des 6-12 ans Atelier Insectes imaginaires Thouars a été mis à jour le 2026-06-16 par Maison du Thouarsais