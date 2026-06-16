Été des 6-12 ans Atelier Insectes imaginaires Musée Henri Barré Thouars
Été des 6-12 ans Atelier Insectes imaginaires Musée Henri Barré Thouars mercredi 15 juillet 2026.
Thouars
Été des 6-12 ans Atelier Insectes imaginaires
Musée Henri Barré 7 Rue Marie de La Tour Thouars Deux-Sèvres
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 15:00:00
fin : 2026-07-15 17:00:00
Date(s) :
2026-07-15
Et si les insectes devenaient extraordinaires ? Les enfants sont invités à inventer leur propre créature hybride lors d’un atelier créatif inspiré de la sculpture Ptôse de l’artiste Simon Feydieu.
Et si les insectes devenaient extraordinaires ? Les enfants sont invités à inventer leur propre créature hybride lors d’un atelier créatif inspiré de la sculpture Ptôse de l’artiste Simon Feydieu. .
Musée Henri Barré 7 Rue Marie de La Tour Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 68 37 76 manon.corre@thouars.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Été des 6-12 ans Atelier Insectes imaginaires
What if insects became extraordinary? Children are invited to invent their own hybrid creature during a creative workshop inspired by the sculpture *Ptöse* by artist Simon Feydieu.
L’événement Été des 6-12 ans Atelier Insectes imaginaires Thouars a été mis à jour le 2026-06-16 par Maison du Thouarsais
À voir aussi à Thouars (Deux-Sèvres)
- Le printemps du Thouet Thouars vue du Thouet Chemin Honoré Millault Thouars 19 juin 2026
- Sur la route Gala de danse Thouars 19 juin 2026
- Festival les Arts’Osés Esplanade de l’Orangerie du Château Thouars 26 juin 2026
- Rallye-aquarelle en Thouarsais, Musée Henri Barré, Thouars 27 juin 2026
- Le musée artistique le rallye aquarelle Au musée Henri Barré Thouars 27 juin 2026