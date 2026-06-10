Nocturne et feu d’artifice Piscine Thouars
Nocturne et feu d’artifice Piscine Thouars samedi 11 juillet 2026.
Thouars
Nocturne et feu d’artifice
Piscine Les Bassins du Thouet Thouars Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 14:30:00
fin : 2026-07-11 22:30:00
Date(s) :
2026-07-11
Les Bassins du Thouet ouvriront exceptionnellement leurs portes jusqu’à 22h30 le samedi 11 juillet, pour que les clients puissent enchainer avec le feu d’artifice.
Les Bassins du Thouet ouvriront exceptionnellement leurs portes jusqu’à 22h30 le samedi 11 juillet, pour que les clients puissent enchainer avec le feu d’artifice qui sera lancé sur le bike parc mitoyen avec la piscine. .
Piscine Les Bassins du Thouet Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 73 44 01 elsa.lemaire@thouars-communaute.fr
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English : Nocturne et feu d’artifice
Les Bassins du Thouet will stay open until 10:30 p.m. on Saturday, July 11, so that guests can stay to watch the fireworks.
L’événement Nocturne et feu d’artifice Thouars a été mis à jour le 2026-06-10 par ADT 79
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