Flaneries cheminotes la cité du cottage ! RDV face à l’église du Cottage Thouars jeudi 9 juillet 2026.

Thouars

Flaneries cheminotes la cité du cottage !

RDV face à l’église du Cottage Place Henry Dunant Thouars Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 10:00:00

fin : 2026-07-09

Date(s) :

2026-07-09

Construit il y a 90 ans pour le personnel roulant de la gare de Thouars, la cité-jardin du Cottage aux airs britanniques et modernes vous promet un voyage atypique vers le passé cheminot de la ville.

Construit il y a 90 ans pour le personnel roulant de la gare de Thouars, la cité-jardin du Cottage aux airs britanniques et modernes vous promet un voyage atypique vers le passé cheminot de la ville.

Réservation conseillée. .

RDV face à l’église du Cottage Place Henry Dunant Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 76 87 64 service.patrimoine@thouars.fr

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English : Flaneries cheminotes la cité du cottage !

Built 90 years ago for the railway staff at Thouars Station, the Cottage—a garden city with a blend of British and modern styles—promises an unusual journey into the town’s railway heritage.

L’événement Flaneries cheminotes la cité du cottage ! Thouars a été mis à jour le 2026-06-11 par Maison du Thouarsais