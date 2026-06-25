Festival au Fil du Thouet Tyndo, la décennale de Claudette Thouars
mardi 7 juillet 2026 · Thouars
Informations pratiques
Thouars
Festival au Fil du Thouet Tyndo, la décennale de Claudette
6 Rue du Président Tyndo Thouars Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 20:30:00
fin : 2026-07-07
Date(s) :
2026-07-07 2026-07-21 2026-07-28
Claudette Fuzeau vous manque ? Dix ans après avoir apporté son expertise sur le chantier de restauration de l’hôtel Tyndo, elle revient !
Claudette Fuzeau vous manque ? Dix ans après avoir apporté son expertise sur le chantier de restauration de l’hôtel Tyndo, elle revient ! Pleine de malice et de facéties, Claudette, accompagnée d’une guide-conférencière, vous invite à la décennale des travaux du conservatoire de musiques et de danses. 10 ans plus tard, les travaux tiennent-ils toutes leurs promesses ?
À travers son travail, Sandrine Bourreau donne vie à Claudette, un personnage clown singulier, à la fois drôle, touchant et profondément humain. Avec Claudette, elle mêle humour, émotion et regard sensible sur le monde. Elle explore les thèmes du bonheur, de la féminité, du sens de la vie et du quotidien avec une écriture simple, directe et généreuse. .
6 Rue du Président Tyndo Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 66 17 65
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English : Festival au Fil du Thouet Tyndo, la décennale de Claudette
Do you miss Claudette Fuzeau? Ten years after contributing her expertise to the restoration project at the Hôtel Tyndo, she’s back!
L’événement Festival au Fil du Thouet Tyndo, la décennale de Claudette Thouars a été mis à jour le 2026-06-25 par Maison du Thouarsais
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