Le goûter de la place Saint Médard Thouars
Le goûter de la place Saint Médard Thouars dimanche 5 juillet 2026.
Thouars
Le goûter de la place Saint Médard
Place Saint-Médard Thouars Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 15:00:00
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-05
Voisin (e), habitant(e), passionné (e) ou simple passant(e) du quartier Saint Médard, venez passer un agréable moment entre amis ou en famille le temps d’un instant de curiosité à un brin de conversation, un moment de partage.
Envie de passer un agréable moment entre amis ou en famille ? Voisin (e), habitant(e), passionné (e) ou simple passant(e) du quartier Saint Médard, venez à la rencontre des membres de l’association les Attablé.e.s qui vous invitent le temps d’un instant de curiosité à un brin de conversation, un moment de partage. N’hésitez pas à venir partager vos gâteaux, pâtisseries et gourmandises !
Pensez à apporter votre vaisselle ! .
Place Saint-Médard Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 42 40 06 27 lesattablees@gmail.com
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English : Le goûter de la place Saint Médard
Neighbor, resident, enthusiast, or just a passerby in the Saint-Médard neighborhood, come spend a pleasant time with friends or family—whether you’re just curious, looking for a bit of conversation, or wanting to share a moment.
L’événement Le goûter de la place Saint Médard Thouars a été mis à jour le 2026-06-23 par Maison du Thouarsais
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