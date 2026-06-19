Jeudis de l’été Piscine Thouars
Jeudis de l’été Piscine Thouars mercredi 1 juillet 2026.
Thouars
Jeudis de l’été
Piscine Piscine des Bassins du Thouet Thouars Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 18:00:00
fin : 2026-08-31 22:00:00
Date(s) :
2026-07-01
Soirées Concert et Food trucks, accompagnées d’une baignade dans notre bassin nordique.
Soirées Concert et Food trucks, accompagnées d’une baignade dans notre bassin nordique.
Suivez les artistes et Food trucks proposés directement sur notre page Facebook Les Piscines du Thouarsais. .
Piscine Piscine des Bassins du Thouet Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 73 44 01 elsa.lemaire@thouars-communaute.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Jeudis de l’été
Evenings featuring concerts and food trucks, along with a dip in our Nordic pool.
L’événement Jeudis de l’été Thouars a été mis à jour le 2026-06-10 par ADT 79
À voir aussi à Thouars (Deux-Sèvres)
- Le printemps du Thouet Thouars vue du Thouet Chemin Honoré Millault Thouars 19 juin 2026
- Sur la route Gala de danse Thouars 19 juin 2026
- Festival les Arts’Osés Esplanade de l’Orangerie du Château Thouars 26 juin 2026
- Rallye-aquarelle en Thouarsais, Musée Henri Barré, Thouars 27 juin 2026
- Le musée artistique le rallye aquarelle Au musée Henri Barré Thouars 27 juin 2026