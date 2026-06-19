Jeudis de l’été Piscine Thouars

Thouars

Jeudis de l’été

Piscine Piscine des Bassins du Thouet Thouars Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 18:00:00

fin : 2026-08-31 22:00:00

Date(s) :

2026-07-01

Soirées Concert et Food trucks, accompagnées d’une baignade dans notre bassin nordique.

Soirées Concert et Food trucks, accompagnées d’une baignade dans notre bassin nordique.

Suivez les artistes et Food trucks proposés directement sur notre page Facebook Les Piscines du Thouarsais. .

Piscine Piscine des Bassins du Thouet Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 73 44 01 elsa.lemaire@thouars-communaute.fr

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English : Jeudis de l’été

Evenings featuring concerts and food trucks, along with a dip in our Nordic pool.

L’événement Jeudis de l’été Thouars a été mis à jour le 2026-06-10 par ADT 79