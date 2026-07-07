Les mercredis de juillet Cartons, jeux et compagnie Thouars
mercredi 15 juillet 2026 · Thouars
Informations pratiques
Thouars
Les mercredis de juillet Cartons, jeux et compagnie
Rue des Sablons Thouars Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 14:00:00
fin : 2026-07-15 17:30:00
Date(s) :
2026-07-15
Venez partager un moment convivial et ludique à la bibliothèque lors de notre après-midi dédié au loto et aux jeux de société.
Venez partager un moment convivial et ludique à la bibliothèque lors de notre après-midi dédié au loto et aux jeux de société. Que vous soyez amateur de défis, de stratégie ou simplement à la recherche d’un moment de détente, cette animation est faite pour vous.
Gratuit- Sur inscription (places limitées)- à partir de 3 ans .
Rue des Sablons Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 66 70 55
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English : Les mercredis de juillet Cartons, jeux et compagnie
Come join us for a fun and friendly time at the library during our afternoon of bingo and board games.
L’événement Les mercredis de juillet Cartons, jeux et compagnie Thouars a été mis à jour le 2026-06-30 par Maison du Thouarsais
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