Informations pratiques

Thouars

Les mercredis de juillet Cartons, jeux et compagnie

Rue des Sablons Thouars Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 14:00:00

fin : 2026-07-15 17:30:00

Date(s) :

2026-07-15

Venez partager un moment convivial et ludique à la bibliothèque lors de notre après-midi dédié au loto et aux jeux de société.

Venez partager un moment convivial et ludique à la bibliothèque lors de notre après-midi dédié au loto et aux jeux de société. Que vous soyez amateur de défis, de stratégie ou simplement à la recherche d’un moment de détente, cette animation est faite pour vous.

Gratuit- Sur inscription (places limitées)- à partir de 3 ans .

Rue des Sablons Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 66 70 55

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English : Les mercredis de juillet Cartons, jeux et compagnie

Come join us for a fun and friendly time at the library during our afternoon of bingo and board games.

L’événement Les mercredis de juillet Cartons, jeux et compagnie Thouars a été mis à jour le 2026-06-30 par Maison du Thouarsais