Visite guidée de la Chapelle et du Château Rond Point du 19 mars 1962 Thouars

Informations pratiques

Thouars

Visite guidée de la Chapelle et du Château

Rond Point du 19 mars 1962 RDV devant les grilles du château Thouars Deux-Sèvres

Tarif : 4 – 4 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-06 15:00:00

fin : 2026-09-06

Date(s) :

2026-09-06

Perchés sur le promontoire rocheux, la chapelle Notre Dame et le château des ducs de la Trémoïlle sont des édifices emblématiques de la ville. Au cours de ce parcours, découvrez l’histoire qui se cache derrière les portes de ces deux monuments.

De Marie de la Tour d’Auvergne au XVIIe aux collégiens du XXIᵉ siècle, le château a vu défiler autant de personnalités que

d’événements historiques. À ses côtés, la chapelle, édifiée par les époux Gabrielle de Bourbon et Louis II de La Trémoille, est un joyau de l’architecture du début du XVIᵉ siècle.

Au cours de cette visite, vous découvrirez l’histoire qui se cache derrière les portes de ces deux monuments emblématiques de la ville.

Les enfants pourront également suivre la visite grâce à un livret-jeux spécialement conçu pour les 7-11 ans.

Réservations conseillées .

Rond Point du 19 mars 1962 RDV devant les grilles du château Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 68 22 80 service.patrimoine@thouars.fr

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English : Visite guidée de la Chapelle et du Château

Perched on the rocky promontory, the Notre Dame chapel and the castle of the Dukes of la Trémoïlle are emblematic buildings of the town. During this tour, discover the history behind the doors of these two monuments.

L’événement Visite guidée de la Chapelle et du Château Thouars a été mis à jour le 2026-07-18 par Maison du Thouarsais