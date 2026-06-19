Inauguration des places Flandres Dunkerque et Lavault à Thouars REPORTÉ Sur la Place Lavault Thouars
Inauguration des places Flandres Dunkerque et Lavault à Thouars REPORTÉ Sur la Place Lavault Thouars samedi 20 juin 2026.
Thouars
Inauguration des places Flandres Dunkerque et Lavault à Thouars REPORTÉ
Sur la Place Lavault Boulevard Ernest Renan Thouars Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-20
Pendant 2 jours la ville de Thouars mettra à l’honneur les restaurations des places Flandres Dunkerque et Lavault en vous proposant de nombreuses animations. Au programme concert, spectacles, marché de producteurs, brocante et pleins d’autres animations
Pendant 2 jours la ville de Thouars mettra à l’honneur les restaurations des places Flandres Dunkerque et Lavault en vous proposant de nombreuses animations.
Samedi après midi brocante de livres, exposition de voitures anciennes, spectacle de jonglerie de la Cie Tout par terre, concerts en soirée (cyril maguy, trio Poitou, Bruno et Lyson, Styll Run et Kriss to Quenne. Un spectacle de feu sera proposé à 23h et à partir de minuit 30 la soirée se poursuivra avec un DJ
Dimanche animations musicales par les artistes du conservatoire Tyndo dès le matin, DJ set, Puck it up & Purple Zone animeront les Halles. Des producteurs locaux seront également présents .
Sur la Place Lavault Boulevard Ernest Renan Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 68 11 11
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English : Inauguration des places Flandres Dunkerque et Lavault à Thouars REPORTÉ
For 2 days, the town of Thouars will be celebrating the restoration of the Flandres Dunkerque and Lavault squares with a wide range of events. On the program: concerts, shows, farmers’ market, flea market and plenty of other entertainment
L’événement Inauguration des places Flandres Dunkerque et Lavault à Thouars REPORTÉ Thouars a été mis à jour le 2026-06-16 par Maison du Thouarsais
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