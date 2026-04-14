Atelier gratuit de self-défense pour les femmes, Gymnase Jean-Louis Forain, Le Chesnay-Rocquencourt

Atelier gratuit de self-défense pour les femmes Dimanche 26 avril, 10h00 Gymnase Jean-Louis Forain Yvelines

Sur inscription sur le site de la ville

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-26T10:00:00+02:00 – 2026-04-26T12:00:00+02:00

Fin : 2026-04-26T10:00:00+02:00 – 2026-04-26T12:00:00+02:00

La Ville organise des ateliers d’initiation au self-défense spécialement destinés aux femmes. Il ne s’agit pas d’un atelier sportif, mais d’une formation pratique aux gestes de défense et aux réflexes de vigilance.

AU PROGRAMME :

• Décryptage des risques : situations concrètes du quotidien

(transports en commun, espace public, domicile…)

• Initiation juridique : comprendre la légitime défense

(éviter les mauvaises interprétations du droit)

• Réagir en cas d’agression :

1. Quels réflexes adopter ?

2. Quels gestes de défense utiliser ?

3. Que faut-il éviter de faire ?

Gymnase Jean-Louis Forain 44, avenue Charles-de -Gaulle Le Chesnay-Rocquencourt Le Chesnay-Rocquencourt 78150 Le Chesnay Yvelines Île-de-France

Venez vous initier, vous informer et vous sentir plus en sécurité au quotidien !