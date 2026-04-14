Atelier gratuit de self-défense pour les femmes, Gymnase Jean-Louis Forain, Le Chesnay-Rocquencourt
Atelier gratuit de self-défense pour les femmes, Gymnase Jean-Louis Forain, Le Chesnay-Rocquencourt dimanche 26 avril 2026.
Atelier gratuit de self-défense pour les femmes Dimanche 26 avril, 10h00 Gymnase Jean-Louis Forain Yvelines
Sur inscription sur le site de la ville
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-26T10:00:00+02:00 – 2026-04-26T12:00:00+02:00
Fin : 2026-04-26T10:00:00+02:00 – 2026-04-26T12:00:00+02:00
La Ville organise des ateliers d’initiation au self-défense spécialement destinés aux femmes. Il ne s’agit pas d’un atelier sportif, mais d’une formation pratique aux gestes de défense et aux réflexes de vigilance.
AU PROGRAMME :
• Décryptage des risques : situations concrètes du quotidien
(transports en commun, espace public, domicile…)
• Initiation juridique : comprendre la légitime défense
(éviter les mauvaises interprétations du droit)
• Réagir en cas d’agression :
1. Quels réflexes adopter ?
2. Quels gestes de défense utiliser ?
3. Que faut-il éviter de faire ?
Gymnase Jean-Louis Forain 44, avenue Charles-de -Gaulle Le Chesnay-Rocquencourt Le Chesnay-Rocquencourt 78150 Le Chesnay Yvelines Île-de-France
Venez vous initier, vous informer et vous sentir plus en sécurité au quotidien !
À voir aussi à Le Chesnay-Rocquencourt (Yvelines)
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