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Atelier gratuit de self-défense pour les femmes, Gymnase Jean-Louis Forain, Le Chesnay-Rocquencourt

Atelier gratuit de self-défense pour les femmes, Gymnase Jean-Louis Forain, Le Chesnay-Rocquencourt

Atelier gratuit de self-défense pour les femmes, Gymnase Jean-Louis Forain, Le Chesnay-Rocquencourt dimanche 26 avril 2026.

Lieu : Gymnase Jean-Louis Forain

Adresse : 44, avenue Charles-de -Gaulle Le Chesnay-Rocquencourt

Ville : 78150 Le Chesnay-Rocquencourt

Département : Yvelines

Début : dimanche 26 avril 2026

Fin : dimanche 26 avril 2026

Tarif : Sur inscription sur le site de la ville

Atelier gratuit de self-défense pour les femmes Dimanche 26 avril, 10h00 Gymnase Jean-Louis Forain Yvelines

Sur inscription sur le site de la ville

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-26T10:00:00+02:00 – 2026-04-26T12:00:00+02:00
Fin : 2026-04-26T10:00:00+02:00 – 2026-04-26T12:00:00+02:00

La Ville organise des ateliers d’initiation au self-défense spécialement destinés aux femmes. Il ne s’agit pas d’un atelier sportif, mais d’une formation pratique aux gestes de défense et aux réflexes de vigilance.
AU PROGRAMME :
• Décryptage des risques : situations concrètes du quotidien
(transports en commun, espace public, domicile…)
• Initiation juridique : comprendre la légitime défense
(éviter les mauvaises interprétations du droit)
• Réagir en cas d’agression :
1. Quels réflexes adopter ?
2. Quels gestes de défense utiliser ?
3. Que faut-il éviter de faire ?

Gymnase Jean-Louis Forain 44, avenue Charles-de -Gaulle Le Chesnay-Rocquencourt Le Chesnay-Rocquencourt 78150 Le Chesnay Yvelines Île-de-France
Venez vous initier, vous informer et vous sentir plus en sécurité au quotidien !

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