Atelier gravure costumes et mode Bibliothèque Colette Vivier Paris
Atelier gravure costumes et mode Bibliothèque Colette Vivier Paris samedi 16 mai 2026.
Pour cette séance, nous invitons les participants à s’initier à la technique de la linogravure. Plusieurs illustrations seront à disposition pour trouver l’inspiration notamment celles de l’album « Costumes » de Joëlle Jolivet. L’atelier débute par la taille directe sur une plaque en linoléum pour créer une forme en relief. Après la réalisation de la gravure, on procède à l’impression sur papier. La matrice va être encrée et passée au pressoir. Cette animation est en lien avec une thématique commune » vêtements : sous toutes les coutures » dans le réseau des bibliothèques parisiennes.
Découvrez la gravure à travers le thème des « vêtements : sous toutes les coutures »
Le samedi 16 mai 2026
de 14h00 à 17h30
gratuit Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 8 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-16T17:00:00+02:00
fin : 2026-05-16T20:30:00+02:00
Date(s) : 2026-05-16T14:00:00+02:00_2026-05-16T17:30:00+02:00
Bibliothèque Colette Vivier 6 rue Fourneyron 75017 Paris
bibliotheque.colette-vivier@paris.fr
Afficher la carte du lieu Bibliothèque Colette Vivier et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Oiseaux des jardins Maison Paris Nature Paris 30 avril 2026
- Visite Jardins contemporains du quartier des Grands Moulins jardin Abbé Pierre Grands Moulins paris 30 avril 2026
- Exposition « Kazuo Kitai, l’éloge du quotidien – Soixante ans à photographier le Japon » 30 avril 2026
- Croquer l’info : dessins satiriques de Coco et Juin, réalisés lors de la rencontre « Guerre en Ukraine la voix des femmes » Bibliothèque Benoîte Groult Paris 30 avril 2026
- Journée de vaccinations pour tous ! Hôpital Hôtel Dieu Paris 30 avril 2026