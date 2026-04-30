Atelier gravure costumes et mode Bibliothèque Colette Vivier Paris

Pour cette séance, nous invitons les participants à s’initier à la technique de la linogravure. Plusieurs illustrations seront à disposition pour trouver l’inspiration notamment celles de l’album « Costumes » de Joëlle Jolivet. L’atelier débute par la taille directe sur une plaque en linoléum pour créer une forme en relief. Après la réalisation de la gravure, on procède à l’impression sur papier. La matrice va être encrée et passée au pressoir. Cette animation est en lien avec une thématique commune » vêtements : sous toutes les coutures » dans le réseau des bibliothèques parisiennes.

Découvrez la gravure à travers le thème des « vêtements : sous toutes les coutures »

Le samedi 16 mai 2026

de 14h00 à 17h30

gratuit Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 8 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-16T17:00:00+02:00

fin : 2026-05-16T20:30:00+02:00

Date(s) : 2026-05-16T14:00:00+02:00_2026-05-16T17:30:00+02:00

Bibliothèque Colette Vivier 6 rue Fourneyron 75017 Paris

bibliotheque.colette-vivier@paris.fr



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