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Atelier gravure costumes et mode Bibliothèque Colette Vivier Paris

Atelier gravure costumes et mode Bibliothèque Colette Vivier Paris

Atelier gravure costumes et mode Bibliothèque Colette Vivier Paris samedi 16 mai 2026.

Lieu : Bibliothèque Colette Vivier

Adresse : 6 rue Fourneyron

Ville : 75017 Paris

Département : Paris

Début : samedi 16 mai 2026

Fin : samedi 16 mai 2026

Pour cette séance, nous invitons les participants à s’initier à la technique de la linogravure. Plusieurs illustrations seront à disposition pour trouver l’inspiration notamment celles de l’album « Costumes » de Joëlle Jolivet. L’atelier débute par la taille directe sur une plaque en linoléum pour créer une forme en relief. Après la réalisation de la gravure, on procède à l’impression sur papier. La matrice va être encrée et passée au pressoir. Cette animation est en lien avec une thématique commune  » vêtements : sous toutes les coutures » dans le réseau des bibliothèques parisiennes.

Découvrez la gravure à travers le thème des « vêtements : sous toutes les coutures »
Le samedi 16 mai 2026
de 14h00 à 17h30
gratuit Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 8 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-16T17:00:00+02:00
fin : 2026-05-16T20:30:00+02:00
Date(s) : 2026-05-16T14:00:00+02:00_2026-05-16T17:30:00+02:00

Bibliothèque Colette Vivier 6 rue Fourneyron  75017 Paris
bibliotheque.colette-vivier@paris.fr


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