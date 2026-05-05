Atelier Grigris Cité du Cuir Saint-Junien

Saint-Junien

Atelier Grigris

Cité du Cuir 20 Chemin Notre Dame au Goth Saint-Junien Haute-Vienne

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-27 15:00:00

fin : 2026-05-27

Date(s) :

2026-05-27

Envie de créer un objet unique qui vous ressemble ? Cet atelier vous invite à plonger dans l’univers du cuir de façon ludique et créative. Chaque participant·e choisit la forme de son charm, puis laisse parler son imagination pour le personnaliser. À l’aide de feutres spécifiques et de matoirs, découvrez différentes techniques pour décorer la matière motifs, textures, messages ou petites illustrations… tout est possible ! Guidé·e pas à pas, vous explorez les multiples facettes du travail du cuir dans une ambiance conviviale et inspirante. Repartez avec un véritable petit grigri fait main, à accrocher, offrir ou garder précieusement comme un souvenir de votre créativité. .

Cité du Cuir 20 Chemin Notre Dame au Goth Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 02 76 68 contact@citeducuir.fr

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English : Atelier Grigris

L’événement Atelier Grigris Saint-Junien a été mis à jour le 2026-04-30 par Terres de Limousin