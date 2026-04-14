Atelier grimpe d’arbre et fanzine, prevalaye, Rennes
Atelier grimpe d’arbre et fanzine, prevalaye, Rennes mercredi 22 avril 2026.
Atelier grimpe d’arbre et fanzine 22 et 23 avril prevalaye Ille-et-Vilaine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-22T14:00:00+02:00 – 2026-04-22T17:00:00+02:00
Fin : 2026-04-23T14:00:00+02:00 – 2026-04-23T17:00:00+02:00
Atelier gratuit et ouvert à toustes
Les Sales Gosses est un fanzine imaginé par Là-Haut et l’Atelier du Bourg, alimenté par les récits des jeunes du quartier Cleuney pendant nos ateliers grimpes d’arbres.
Accès : Métro B arrêt Cleunay / Bus 10 arrêt Montand
Marcher direction parc de la prévalaye
prevalaye la prevalaye rennes Rennes 35000 Cleunay – Arsenal-Redon Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « email », « value »: « animation@lahaut.bzh »}, {« type »: « phone », « value »: « 07 86 40 58 35 »}]
Venez grimper dans un arbre et créer du fanzine !
À voir aussi à Rennes (Ille-et-Vilaine)
- Fêtons l’arrivée de la nouvelle piscine – Mardi 14 avril Parc du Berry Rennes 14 avril 2026
- Atelier créatif : déco coque de téléphone La Cale Rennes 14 avril 2026
- Villej’en sport 30 rue du bourbonnais 35000 Rennes Rennes 14 avril 2026
- Café numérique Bibliothèque Landry Rennes 14 avril 2026
- Café numérique Bibliothèque Landry Rennes 14 avril 2026