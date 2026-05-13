Atelier haïkus et cyanotypes Bibliothèque François Villon Paris
Atelier haïkus et cyanotypes Bibliothèque François Villon Paris samedi 6 juin 2026.
Le cyanotype est un procédé photographique monochrome négatif qui permet d’obtenir un tirage photographique bleu cyan.
Cette technique a été mise au point en 1842 par le scientifique et astronome anglais John Frederick William Herschel.
Après avoir réalisé le carnet illustré par des végétaux, nous ajouterons quelques lignes de haïkus au gré de l’inspiration à son verso.
Venez expérimenter la technique du Cyanotype dans un atelier ludique et original qui vous permettra de créer un Orihon
(petit livre plié en accordéon) en images et en texte.
Le samedi 06 juin 2026
de 10h00 à 12h30
gratuit Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-06T13:00:00+02:00
fin : 2026-06-06T15:30:00+02:00
Date(s) : 2026-06-06T10:00:00+02:00_2026-06-06T12:30:00+02:00
Bibliothèque François Villon 81, boulevard de la Villette 75010 Paris
+33142411430 bibliotheque.francois-villon@paris.fr https://facebook.com/bibliotheque.francois.villon https://facebook.com/bibliotheque.francois.villon
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