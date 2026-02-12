Atelier haïkus pour les ados et adultes avec Patrick Somprou Médiathèque de l’Orangerie Jarnac

Atelier haïkus pour les ados et adultes avec Patrick Somprou

Médiathèque de l’Orangerie 7 quai de l’Orangerie Jarnac Charente

Déambulez sur l’Île Madame et recueillez les impressions que vous inspire la nature ! Ecrivez ensuite des haïkus à la médiathèque ! Ouvert à tous (priorité aux enfants inscrits au concours photo et poésie courte).

A partir de 13 ans Sur inscription.

Médiathèque de l’Orangerie 7 quai de l’Orangerie Jarnac 16200 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 35 42 29 mediatheque.jarnac@grand-cognac.fr

English : Haiku workshop for teenagers and adults with Patrick Somprou

Stroll around Île Madame and take in the sights and sounds of nature! Then write some haikus at the media library! Open to all (priority given to children registered for the photo and short poetry competition).

Ages 13 and up Registration required.

