Jarnac au fil de l’eau Jarnac Charente

Balade | Jarnac au fil de l’eau

Balade | Jarnac au fil de l’eau L’île Madame 16200 Jarnac Charente Nouvelle-Aquitaine

Partez à votre rythme à la découverte de Jarnac avec le Circuit Au fil de l’eau qui vous emmène sur le site remarquable de l’Ile Madame.

+33 5 45 81 08 11

English : Walk | Jarnac along the water

Go at your own pace to discover Jarnac with the circuit Jarnac Au fil de l’eau which takes you to the remarkable site of Ile Madame.

Deutsch :

Entdecken Sie Jarnac in Ihrem eigenen Tempo mit dem Rundgang Au fil de l’eau , der Sie zu dem bemerkenswerten Ort Ile Madame führt.

Italiano :

Scoprite Jarnac al vostro ritmo con il tour Au fil de l’eau che vi porterà al sito straordinario dell’Ile Madame.

Español : Paseo | Jarnac por el río

Comiencen a su ritmo al descubrimiento de Jarnac con el Circuito Au fil de l’eau que les lleva al lugar destacado de la Ile Madame.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-04 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme