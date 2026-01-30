Micro-Folie à Jarnac Médiathèque de l’Orangerie Jarnac

Micro-Folie à Jarnac

Médiathèque de l’Orangerie 7 quai de l’Orangerie Jarnac Charente

Début : Vendredi 2026-05-05

fin : 2026-06-26

2026-05-05

Le cœur de la Micro-folie c’est son musée numérique. Elle permet de découvrir, plusieurs milliers d’œuvres issues des collections de grands musées régionaux, nationaux et internationaux, en très haute qualité et avec des outils numériques adaptés.

Médiathèque de l’Orangerie 7 quai de l’Orangerie Jarnac 16200 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 99 85 31 50 microfolie@grand-cognac.fr

English :

The heart of Micro-folie is its digital museum. It enables visitors to discover several thousand works from the collections of major regional, national and international museums, in very high quality and with adapted digital tools.

