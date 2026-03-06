Festival Cognac Blues Passions | Ben l’Oncle Soul, Fantastic Negrito, Lusaint Jardin public Ile Madame Jarnac

Festival Cognac Blues Passions | Ben l’Oncle Soul, Fantastic Negrito, Lusaint

Jardin public Ile Madame Allée de l’Écluse Jarnac Charente

Début : 2026-07-01 19:00:00

fin : 2026-07-01 19:00:00

2026-07-01

Du 1er au 4 juillet 2026, le festival Cognac Blues Passions vous invite pour sa 33ème édition !

Le 1er juillet 2026, rendez-vous sur l’île Madame de Jarnac pour la soirée d’ouverture avec Ben l’Oncle Soul, Fantastic Negrito et Lusaint.

English :

From 1 to 4 July 2026, the Cognac Blues Passions festival invites you to its 33rd edition! Come and experience a week of Blues in Cognac.

On 1 July 2026, head to Jarnac’s Ile Madame for the opening night with Ben l’Oncle Soul, Fantastic Negrito and Lusaint.

