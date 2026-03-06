Festival Cognac Blues Passions | Ben l’Oncle Soul, Fantastic Negrito, Lusaint Jardin public Ile Madame Jarnac
Festival Cognac Blues Passions | Ben l’Oncle Soul, Fantastic Negrito, Lusaint Jardin public Ile Madame Jarnac mercredi 1 juillet 2026.
Festival Cognac Blues Passions | Ben l’Oncle Soul, Fantastic Negrito, Lusaint
Jardin public Ile Madame Allée de l’Écluse Jarnac Charente
Tarif : 44 – 44 – 44 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 19:00:00
fin : 2026-07-01 19:00:00
Date(s) :
2026-07-01
Du 1er au 4 juillet 2026, le festival Cognac Blues Passions vous invite pour sa 33ème édition !
Le 1er juillet 2026, rendez-vous sur l’île Madame de Jarnac pour la soirée d’ouverture avec Ben l’Oncle Soul, Fantastic Negrito et Lusaint.
.
Jardin public Ile Madame Allée de l’Écluse Jarnac 16200 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 36 11 81
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
From 1 to 4 July 2026, the Cognac Blues Passions festival invites you to its 33rd edition! Come and experience a week of Blues in Cognac.
On 1 July 2026, head to Jarnac’s Ile Madame for the opening night with Ben l’Oncle Soul, Fantastic Negrito and Lusaint.
L’événement Festival Cognac Blues Passions | Ben l’Oncle Soul, Fantastic Negrito, Lusaint Jarnac a été mis à jour le 2026-03-06 par Destination Cognac