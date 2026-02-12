Atelier haïkus pour les enfants avec Patrick Somprou Médiathèque de l’Orangerie Jarnac

Atelier haïkus pour les enfants avec Patrick Somprou

Médiathèque de l’Orangerie 7 quai de l’Orangerie Jarnac Charente

Début : 2026-03-21 14:00:00

fin : 2026-03-21

2026-03-21

Déambule sur l’Île Madame et recueille les impressions que t’inspire la nature ! Ecris ensuite des haïkus à la médiathèque ! Atelier en présence d’un parent. Ouvert à tous (priorité aux enfants inscrits au concours photo et poésie courte).

Médiathèque de l'Orangerie 7 quai de l'Orangerie Jarnac 16200 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 35 42 29 mediatheque.jarnac@grand-cognac.fr

English : Haiku workshop for children with Patrick Somprou

Stroll around Île Madame and gather your impressions of nature! Then write haikus at the media library! Workshop in the presence of a parent. Open to all (priority given to children registered for the photo and short poetry competition).

