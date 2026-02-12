Atelier haïkus pour les enfants avec Patrick Somprou Médiathèque de l’Orangerie Jarnac
Atelier haïkus pour les enfants avec Patrick Somprou Médiathèque de l’Orangerie Jarnac samedi 21 mars 2026.
Atelier haïkus pour les enfants avec Patrick Somprou
Médiathèque de l’Orangerie 7 quai de l’Orangerie Jarnac Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-21 14:00:00
fin : 2026-03-21
Date(s) :
2026-03-21
Déambule sur l’Île Madame et recueille les impressions que t’inspire la nature ! Ecris ensuite des haïkus à la médiathèque ! Atelier en présence d’un parent. Ouvert à tous (priorité aux enfants inscrits au concours photo et poésie courte).
.
Médiathèque de l’Orangerie 7 quai de l’Orangerie Jarnac 16200 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 35 42 29 mediatheque.jarnac@grand-cognac.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Haiku workshop for children with Patrick Somprou
Stroll around Île Madame and gather your impressions of nature! Then write haikus at the media library! Workshop in the presence of a parent. Open to all (priority given to children registered for the photo and short poetry competition).
L’événement Atelier haïkus pour les enfants avec Patrick Somprou Jarnac a été mis à jour le 2026-02-12 par Destination Cognac