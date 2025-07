Atelier Hebdomadaires Théâtre – Espace de de création – 13-15 ans Théâtre du Cercle Rennes

Le début d’année est dédié à la rencontre du groupe et aux exercices techniques ou d’improvisation, puis vient la création d’un spectacle pour une ou plusieurs représentations en fin d’année.

Les ateliers sont des rendez-vous hebdomadaires de création avec des artistes professionnel·les. Le début d’année est dédié à la rencontre du groupe et aux exercices techniques ou d’improvisation, puis vient la création d’un spectacle pour une ou plusieurs représentations en fin d’année. Faire du théâtre demande un certain engagement auprès de son groupe pour réaliser ce projet collectif.

S’inscrire au Théâtre du Cercle, c’est aussi adhérer à un projet associatif. Vous pouvez contribuer à la vie du théâtre en tant que bénévole, que ce soit pour s’occuper des billetteries, prendre des photos, participer à des activités de bricolage ou offrir votre aide lors des événements clés de la saison, etc.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-09-18T13:15:00.000+02:00

Fin : 2026-05-28T17:15:00.000+02:00

http://www.theatreducercle.com https://cpb-tdc.kalisport.com/inscriptions

Théâtre du Cercle 30 rue de paris 35000 rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35708 Ille-et-Vilaine

tdc@cerclepaulbert.asso.fr 0602551128