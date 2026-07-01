Atelier Héros du quotidien Rue du 19 Mars 1962 Léognan

Informations pratiques

Léognan

Atelier Héros du quotidien

Rue du 19 Mars 1962 Espace culturel Georges Brassens Léognan Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 10:00:00

fin : 2026-07-08

Date(s) :

2026-07-08

Atelier graphique parent-enfant avec Alexandra Violet.

Toi et tes parents, il y a sans doute pleins choses que vous faites particulièrement bien. Ce sont un peu les super-pouvoirs que vous utilisez au quotidien…

Et si vous dessiniez ensemble le portrait qui révélerait aux autres votre super-pouvoir singulier ?

A partir de 5 ans Sur inscription auprès de la bibliothèque.

Dans le cadre de Partir en livre avec la Communauté de Communes de Montesquieu, le réseau de bibliothèques En voiture Simone et l’association D’abord des livres .

Rue du 19 Mars 1962 Espace culturel Georges Brassens Léognan 33850 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 96 01 33 culture@mairie-leognan.fr

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English : Atelier Héros du quotidien

L’événement Atelier Héros du quotidien Léognan a été mis à jour le 2026-07-03 par Sud Bordeaux Tourisme