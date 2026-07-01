Atelier Héros du quotidien Rue du 19 Mars 1962 Léognan
mercredi 8 juillet 2026 · Rue du 19 Mars 1962 · Léognan
Informations pratiques
Léognan
Atelier Héros du quotidien
Rue du 19 Mars 1962 Espace culturel Georges Brassens Léognan Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 10:00:00
fin : 2026-07-08
Date(s) :
2026-07-08
Atelier graphique parent-enfant avec Alexandra Violet.
Toi et tes parents, il y a sans doute pleins choses que vous faites particulièrement bien. Ce sont un peu les super-pouvoirs que vous utilisez au quotidien…
Et si vous dessiniez ensemble le portrait qui révélerait aux autres votre super-pouvoir singulier ?
A partir de 5 ans Sur inscription auprès de la bibliothèque.
Dans le cadre de Partir en livre avec la Communauté de Communes de Montesquieu, le réseau de bibliothèques En voiture Simone et l’association D’abord des livres .
Rue du 19 Mars 1962 Espace culturel Georges Brassens Léognan 33850 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 96 01 33 culture@mairie-leognan.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier Héros du quotidien
L’événement Atelier Héros du quotidien Léognan a été mis à jour le 2026-07-03 par Sud Bordeaux Tourisme
À voir aussi à Léognan (Gironde)
- Guinguette de Merlet Léognan Léognan 9 juillet 2026
- Exposition Automobile Domaine de Chevalier Léognan 12 juillet 2026
- Barbecue Estival dans les Jardins du Château Haut-Bailly Château Haut-Bailly Léognan 14 juillet 2026
- Soirée Live à l’Esprit des Vins L’Esprit des Vins Léognan 17 juillet 2026
- Rando des Graves Parking des services techniques Léognan 13 septembre 2026