Wingen

Atelier Huile de millepertuis

1 rue des Sapins Wingen Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-27 14:00:00

fin : 2026-06-27 15:30:00

Date(s) :

2026-06-27

Découverte du millepertuis et de ses usages, explications des étapes de fabrication, réalisation d’une huile de macération, conseils d’utilisation et de conservation. Sur inscription.

Initiez-vous à la transformation des plantes en réalisant votre propre huile de millepertuis. Au cœur de la ferme, découvrez cette plante emblématique de l’été, reconnue pour ses propriétés apaisantes. Après une présentation simple de ses usages traditionnels, vous participez à la préparation d’une huile végétale selon un savoir-faire artisanal. De la plante fraîche à la mise en macération, chaque étape vous est expliquée pour vous permettre de reproduire facilement cette préparation chez vous.

Au programme découverte du millepertuis et de ses usages, explications des étapes de fabrication, réalisation d’une huile de macération, conseils d’utilisation et de conservation. Chaque participant repart avec sa préparation. Prévoir une tenue adaptée. .

1 rue des Sapins Wingen 67510 Bas-Rhin Grand Est +33 6 66 58 28 70 contact@elixirsetplantes.fr

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English :

Discover St. John?s wort and its uses, explain how it is made, make a maceration oil, and learn how to use and store it. Registration required.

L’événement Atelier Huile de millepertuis Wingen a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de tourisme de l’Alsace Verte