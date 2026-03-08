L’art au cœur du sauvage Wingen
L’art au cœur du sauvage Wingen samedi 13 juin 2026.
L’art au cœur du sauvage
Wingen Bas-Rhin
Stage d’une journée qui vous initiera au dessin à l’aquarelle et vous immergera dans un site naturel remarquable classé sanctuaire de nature . Prévoir un siège pliant. Sur inscription avant le 10/06, 17h.
Quand la nature sauvage inspire les artistes… Ce stage d’une journée vous initiera au dessin à l’aquarelle et vous immergera dans un site naturel remarquable classé sanctuaire de nature . Bois mort, champignons, lianes et autres ambiances sauvages vous serviront de sujet dans un décor naturel préservé. 0 .
Wingen 67510 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 86 51 67 agendacine@gmail.com
English :
A one-day course introducing you to watercolor drawing and immersing you in a remarkable natural site classified as a nature sanctuary . Please bring a folding seat. Registration by 10/06, 5pm.
