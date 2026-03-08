L’art au cœur du sauvage

Wingen Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-13

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Stage d’une journée qui vous initiera au dessin à l’aquarelle et vous immergera dans un site naturel remarquable classé sanctuaire de nature . Prévoir un siège pliant. Sur inscription avant le 10/06, 17h.

Quand la nature sauvage inspire les artistes… Ce stage d’une journée vous initiera au dessin à l’aquarelle et vous immergera dans un site naturel remarquable classé sanctuaire de nature . Bois mort, champignons, lianes et autres ambiances sauvages vous serviront de sujet dans un décor naturel préservé. 0 .

Wingen 67510 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 86 51 67 agendacine@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A one-day course introducing you to watercolor drawing and immersing you in a remarkable natural site classified as a nature sanctuary . Please bring a folding seat. Registration by 10/06, 5pm.

L’événement L’art au cœur du sauvage Wingen a été mis à jour le 2026-03-06 par Office de tourisme de l’Alsace Verte