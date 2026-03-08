De balades en ballades Wingen
De balades en ballades Wingen vendredi 12 juin 2026.
De balades en ballades
Wingen Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-06-12
fin : 2026-06-12
Date(s) :
2026-06-12
Laissez-vous bercer par une promenade forestière agrémentée de chansons qui sentent bon l’humus, la fraîcheur du sous-bois et la douceur de l’écorce. Par l’Ensemble de la Fine Bouche. Sur inscription avant le 12/06, 12h.
Laissez-vous bercer par une promenade forestière agrémentée de chansons qui sentent bon l’humus, la fraîcheur du sous-bois et la douceur de l’écorce. Moment animé par l’Ensemble de la Fine Bouche. 0 .
Wingen 67510 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 86 51 67 agendacine@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Let yourself be lulled by a forest walk with songs that smell of humus, fresh undergrowth and soft bark. By the Ensemble de la Fine Bouche. Registration required before 12/06.
L’événement De balades en ballades Wingen a été mis à jour le 2026-03-06 par Office de tourisme de l’Alsace Verte