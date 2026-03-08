De balades en ballades

Wingen Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-06-12

fin : 2026-06-12

Date(s) :

2026-06-12

Laissez-vous bercer par une promenade forestière agrémentée de chansons qui sentent bon l’humus, la fraîcheur du sous-bois et la douceur de l’écorce. Par l’Ensemble de la Fine Bouche. Sur inscription avant le 12/06, 12h.

Laissez-vous bercer par une promenade forestière agrémentée de chansons qui sentent bon l’humus, la fraîcheur du sous-bois et la douceur de l’écorce. Moment animé par l’Ensemble de la Fine Bouche. 0 .

Wingen 67510 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 86 51 67 agendacine@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Let yourself be lulled by a forest walk with songs that smell of humus, fresh undergrowth and soft bark. By the Ensemble de la Fine Bouche. Registration required before 12/06.

L’événement De balades en ballades Wingen a été mis à jour le 2026-03-06 par Office de tourisme de l’Alsace Verte