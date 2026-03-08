Initiation à un inventaire naturaliste Wingen

Initiation à un inventaire naturaliste

Réalisation d’un inventaire naturaliste (recensement des espèces) dans le sanctuaire de la forêt du Boesch, un bout de nature délaissé par les humains depuis des années. Sur inscription avant le 05/06, 12h.

Le sanctuaire de la forêt du Boesch est un petit bout de nature retourné à l’état sauvage. Délaissé par les humains depuis de nombreuses années, son intérêt naturaliste semble important. Afin d’en évaluer son réel potentiel biologique, la Maison de la Nature du Delta de la Sauer et d’Alsace du Nord, en association avec le Parc Naturel Régional des Vosges du Nord, prévoit d’y réaliser un inventaire de biodiversité. Ainsi, divers spécialistes de la faune et de la flore seront conviés, durant cette journée, à effectuer des recensements d’espèces. Ecoute des chants d’oiseaux, capture et détermination des invertébrés de la litière et du bois mort, reconnaissance des plantes… Autant d’études auxquelles vous pourrez prendre part si vous vous sentez l’âme d’un apprenti naturaliste ! Inventaire ouvert aux curieux de nature, initiés ou non. 0 .

Carry out a naturalistic inventory (species census) in the Boesch forest sanctuary, a piece of nature that has been neglected by humans for years. Registration by 05/06, 12 noon.

