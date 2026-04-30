Wingen

Oxymel Les vertus guérisseuses du miel vinaigré

Wingen Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-20 14:00:00

fin : 2026-06-20 16:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Le miel aigre connaît un véritable renouveau à boire pour se rafraîchir, à verser sur vos salades… ou à utiliser comme remède naturel. Sur inscription.

Le miel aigre connait un véritable renouveau à boire pour se rafraîchir, à verser sur vos salades … ou à utiliser comme remède naturel.

Ses ingrédients phares, le miel et le vinaigre de cidre, regorgent de bienfaits le miel à lui seul renferme près de 180 composants actifs, tandis que le vinaigre de cidre est reconnu pour ses vertus nutritives et thérapeutiques. Tous deux offrent des propriétés antibactériennes et anti-inflammatoires, et leur action peut être renforcée par l’ajout de plantes médicinales soigneusement sélectionnées. Un élixir ancestral qui séduit autant pour sa saveur que pour ses pouvoirs sur le corps et l’esprit. .

Wingen 67510 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 94 95 64 info@up-pamina-vhs.org

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English :

Sour honey is enjoying a real renaissance: drink it to refresh yourself, pour it over your salads… or use it as a natural remedy. Registration required.

L’événement Oxymel Les vertus guérisseuses du miel vinaigré Wingen a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de tourisme de l’Alsace Verte