Wingen

Plongée dans l’univers des plantes médicinales

1 rue des Sapins Wingen Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-06-06 14:00:00

fin : 2026-08-30 15:30:00

Date(s) :

2026-06-06 2026-06-13 2026-07-01 2026-07-08 2026-07-15 2026-07-25 2026-07-29 2026-08-08 2026-08-19 2026-08-30 2026-09-05 2026-09-19

Visite des cultures, découverte du séchage et de la transformation, explications des procédés artisanaux et visite de la boutique avec dégustation de certains produits. Sur inscription.

Découvrez un savoir-faire artisanal unique au cœur du Parc Naturel Régional des Vosges du Nord. La visite débute dans les champs, à la rencontre des plantes médicinales cultivées en agriculture biologique. Elle se poursuit dans les ateliers de transformation, où vous découvrez les étapes de récolte, séchage et distillation. Une immersion complète pour comprendre comment les plantes deviennent des élixirs.

Au programme visite des cultures, découverte du séchage et de la transformation, explications des procédés artisanaux et visite de la boutique avec dégustation de certains produits. Prévoir une tenue adaptée. .

1 rue des Sapins Wingen 67510 Bas-Rhin Grand Est +33 6 66 58 28 70 contact@elixirsetplantes.fr

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English :

Visit the crops, discover drying and processing, learn about the artisanal processes and visit the store with tastings of selected products. Registration required.

L’événement Plongée dans l’univers des plantes médicinales Wingen a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de tourisme de l’Alsace Verte