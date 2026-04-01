Atelier hypnose relaxante Chaource
Atelier hypnose relaxante Chaource lundi 27 avril 2026.
Chaource
Atelier hypnose relaxante
43 Rue Dite Grande Rue Chaource Aube
Tarif : – – Eur
20
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-27 19:00:00
fin : 2026-04-27 20:30:00
Date(s) :
2026-04-27
Lundi 27 avril CHAOURCE Atelier hypnose relaxante. De 19h à 20h30 à la salle de réunion de la mairie.
20 € personne, inscription obligatoire.
Contact +33 (0)6 18 45 93 74 20 .
43 Rue Dite Grande Rue Chaource 10210 Aube Grand Est +33 6 18 45 93 74
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English :
L’événement Atelier hypnose relaxante Chaource a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme du Pays d’Othe Armance
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