Chaource

Atelier hypnose relaxante

43 Rue Dite Grande Rue Chaource Aube

Tarif : – – Eur

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-27 19:00:00

fin : 2026-04-27 20:30:00

Date(s) :

2026-04-27

Lundi 27 avril CHAOURCE Atelier hypnose relaxante. De 19h à 20h30 à la salle de réunion de la mairie.

20 € personne, inscription obligatoire.

Contact +33 (0)6 18 45 93 74 20 .

43 Rue Dite Grande Rue Chaource 10210 Aube Grand Est +33 6 18 45 93 74

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English :

L’événement Atelier hypnose relaxante Chaource a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme du Pays d’Othe Armance