Atelier IA et hybridation [Piloter], STEREOLUX, Nantes

Atelier IA et hybridation [Piloter] Mardi 17 mars, 18h30 STEREOLUX Loire-Atlantique

Unique : 5€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-17T18:30:00+01:00 – 2026-03-17T21:00:00+01:00
Fin : 2026-03-17T18:30:00+01:00 – 2026-03-17T21:00:00+01:00

Atelier 3 : [Piloter] 
Créer des boucles interactives et piloter l’IA en temps réel avec TouchDesigner

Cet atelier est le niveau “chef d’orchestre”.
Les participant·es apprendront à utiliser TouchDesigner comme centre nerveux d’un setup hybride : pilotage de Resolume, analyse audio, génération d’images en direct via l’API de ComfyUI, et envoi automatique dans votre mix vidéo.

L’objectif est de créer un pipe “Prompt → Image → VJ” fonctionnel, en temps réel.

Déroulé (2h30)

  • Le Hub (45 min) :
    • Prise en main de TouchDesigner (version gratuite).
    • Création d’une interface de contrôle (sliders, boutons).
    • Analyse audio (FFT, BPM).
  • Pipe 1 : Le Contrôle (45 min) :
    • Connexion TouchDesigner → Resolume via OSC.
    • Pilotage des effets et du mix via analyse audio TD.
  • Pipe 2 : La Génération (75 min) :
    • Ajout d’un champ “Prompt” dans TouchDesigner.
    • Connexion à l’API de ComfyUI (workflow txt2img rapide fourni).
    • Génération d’images en direct (explication des limites de la génération vidéo en live).
    • Envoi automatique à Resolume via Spout/NDI.
  • Conclusion (15 min) : Visualisation en live dans Resolume ; ouverture sur le “vrai” temps réel (StreamDiffusion).

Matériel requis pour les participant·es :

  • Ordinateur portable (Windows recommandé ; Mac possible).
  • TouchDesigner Non-Commercial (gratuit).
  • Resolume Arena (démo).
  • ComfyUI pré-installé.

