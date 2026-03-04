Atelier IA et hybridation [Piloter], STEREOLUX, Nantes

Atelier IA et hybridation [Piloter] Mardi 17 mars, 18h30 STEREOLUX Loire-Atlantique

Unique : 5€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-17T18:30:00+01:00 – 2026-03-17T21:00:00+01:00

Fin : 2026-03-17T18:30:00+01:00 – 2026-03-17T21:00:00+01:00

Atelier 3 : [Piloter]

Créer des boucles interactives et piloter l’IA en temps réel avec TouchDesigner

Cet atelier est le niveau “chef d’orchestre”.

Les participant·es apprendront à utiliser TouchDesigner comme centre nerveux d’un setup hybride : pilotage de Resolume, analyse audio, génération d’images en direct via l’API de ComfyUI, et envoi automatique dans votre mix vidéo.

L’objectif est de créer un pipe “Prompt → Image → VJ” fonctionnel, en temps réel.

Déroulé (2h30)

Le Hub (45 min) : Prise en main de TouchDesigner (version gratuite). Création d’une interface de contrôle (sliders, boutons). Analyse audio (FFT, BPM).

: Pipe 1 : Le Contrôle (45 min) : Connexion TouchDesigner → Resolume via OSC. Pilotage des effets et du mix via analyse audio TD.

: Pipe 2 : La Génération (75 min) : Ajout d’un champ “Prompt” dans TouchDesigner. Connexion à l’API de ComfyUI (workflow txt2img rapide fourni). Génération d’images en direct (explication des limites de la génération vidéo en live). Envoi automatique à Resolume via Spout/NDI.

: Conclusion (15 min) : Visualisation en live dans Resolume ; ouverture sur le “vrai” temps réel (StreamDiffusion).

Matériel requis pour les participant·es :

Ordinateur portable (Windows recommandé ; Mac possible).

TouchDesigner Non-Commercial (gratuit).

Resolume Arena (démo).

ComfyUI pré-installé.

STEREOLUX 4, Boulevard Léon Bureau, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire

Le cycle IA & Hybridation conçu avec Studio Carlos propose un parcours en trois ateliers pour explorer la création, la performance et le pilotage de médias générés par l’IA.Chaque session peut êtr … Arts et Cultures Numériques Atelier