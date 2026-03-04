Atelier IA et hybridation [Piloter], STEREOLUX, Nantes
Atelier IA et hybridation [Piloter], STEREOLUX, Nantes mardi 17 mars 2026.
Atelier IA et hybridation [Piloter] Mardi 17 mars, 18h30 STEREOLUX Loire-Atlantique
Unique : 5€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-17T18:30:00+01:00 – 2026-03-17T21:00:00+01:00
Fin : 2026-03-17T18:30:00+01:00 – 2026-03-17T21:00:00+01:00
Atelier 3 : [Piloter]
Créer des boucles interactives et piloter l’IA en temps réel avec TouchDesigner
Cet atelier est le niveau “chef d’orchestre”.
Les participant·es apprendront à utiliser TouchDesigner comme centre nerveux d’un setup hybride : pilotage de Resolume, analyse audio, génération d’images en direct via l’API de ComfyUI, et envoi automatique dans votre mix vidéo.
L’objectif est de créer un pipe “Prompt → Image → VJ” fonctionnel, en temps réel.
Déroulé (2h30)
- Le Hub (45 min) :
- Prise en main de TouchDesigner (version gratuite).
- Création d’une interface de contrôle (sliders, boutons).
- Analyse audio (FFT, BPM).
- Pipe 1 : Le Contrôle (45 min) :
- Connexion TouchDesigner → Resolume via OSC.
- Pilotage des effets et du mix via analyse audio TD.
- Pipe 2 : La Génération (75 min) :
- Ajout d’un champ “Prompt” dans TouchDesigner.
- Connexion à l’API de ComfyUI (workflow txt2img rapide fourni).
- Génération d’images en direct (explication des limites de la génération vidéo en live).
- Envoi automatique à Resolume via Spout/NDI.
- Conclusion (15 min) : Visualisation en live dans Resolume ; ouverture sur le “vrai” temps réel (StreamDiffusion).
Matériel requis pour les participant·es :
- Ordinateur portable (Windows recommandé ; Mac possible).
- TouchDesigner Non-Commercial (gratuit).
- Resolume Arena (démo).
- ComfyUI pré-installé.
STEREOLUX 4, Boulevard Léon Bureau, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « http://stereolux.org/atelier-ia-et-hybridation-piloter-17032026-1730 »}]
Le cycle IA & Hybridation conçu avec Studio Carlos propose un parcours en trois ateliers pour explorer la création, la performance et le pilotage de médias générés par l’IA.Chaque session peut êtr … Arts et Cultures Numériques Atelier