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Atelier Image de marque Musée de la Lunette Hauts de Bienne

Atelier Image de marque Musée de la Lunette Hauts de Bienne

Atelier Image de marque Musée de la Lunette Hauts de Bienne mardi 28 juillet 2026.

Lieu
Musée de la Lunette
Adresse
2 Place Jean Jaurès
Ville
39400 Hauts de Bienne
Département
Jura
Début
mardi 28 juillet 2026
Fin
mardi 28 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Tarif
4 4 4 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Hauts de Bienne

Atelier Image de marque

Musée de la Lunette 2 Place Jean Jaurès Hauts de Bienne Jura

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 14:00:00
fin : 2026-07-28 16:00:00

Date(s) :
2026-07-28 2026-08-25

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Musée de la Lunette 2 Place Jean Jaurès Hauts de Bienne 39400 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 33 39 30  accueilmusee@mairie-morez.fr

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English : Atelier Image de marque

L’événement Atelier Image de marque Hauts de Bienne a été mis à jour le 2026-06-24 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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