Atelier Image de marque Musée de la Lunette Hauts de Bienne mardi 28 juillet 2026.

Hauts de Bienne

Atelier Image de marque

Musée de la Lunette 2 Place Jean Jaurès Hauts de Bienne Jura

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 14:00:00

fin : 2026-07-28 16:00:00

Date(s) :

2026-07-28 2026-08-25

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Musée de la Lunette 2 Place Jean Jaurès Hauts de Bienne 39400 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 33 39 30 accueilmusee@mairie-morez.fr

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English : Atelier Image de marque

L’événement Atelier Image de marque Hauts de Bienne a été mis à jour le 2026-06-24 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)