Qui a dérobé l’Omorto ? Enquête interactive, Médiathèque Intercommunale – Morez, Hauts-de-Bienne

Informations pratiques

Qui a dérobé l’Omorto ? Enquête interactive 2 et 3 octobre Médiathèque Intercommunale – Morez Jura

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T14:00:00+02:00 – 2026-10-02T18:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T09:30:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00

Le monde de l’art est en émoi. Une toile du peintre Omorto a été dérobée au Musée national du Brésil.

Ce tableau ayant été prêté par le Louvre, les autorités françaises se saisissent de l’affaire et envoient sur place leur enquêteur de choc, Séraphin Limier.

Dans cette enquête interactive, le stagiaire de Limier, c’est vous ! Armé d’une tablette et d’un casque audio, vous recevez les instructions du commissaire, l’appui de votre collègue légiste, et explorez Rio pour élucider l’affaire.

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